Суд в Нью-Йорке арестовал два самолета Романа Абрамовича

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест Министерством юстиции США двух самолетов российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNBC.

По данным телеканала, речь идет о принадлежащих Абрамовичу моделях самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.

Согласно записям суда, Boeing 787-8 Dreamliner находится в Дубае, а Gulfstream G650ER - в России.

США пока не включали Романа Абрамовича в санкционный список, однако в марте министр финансов США Джаннет Йеллен в интервью телеканалу CNBC заявила, что не исключает введения рестрикций в отношении российского предпринимателя.