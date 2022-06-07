Ученые открыли способ лечения рака, нетоксичный для здоровых клеток

Ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» совместно с коллегами из Польши создали новое средство для борьбы с раком легких, нетоксичное для здоровых клеток организма. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Ученые отмечают, что препараты, используемые в настоящее время для лечения рака, «токсичны для организма, вызывая побочные эффекты и непреднамеренные или нецелевые воздействия на нормальную физиологию организма».

Синтезированное ими перспективное соединение обладает, согласно результатам исследования, высокой противоопухолевой активностью. По их словам, на основе этого вещества возможно будет создать новый эффективный препарат против рака, безопасный для здоровых клеток организма.

«Наночастицы [серебра] обеспечивают безопасные и эффективные терапевтические агенты при лечении рака <...> Таким образом, могут быть получены новые противораковые агенты», — говорится в материале.