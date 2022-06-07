Запуск корабля Cargo Dragon к МКС отменен из-за проблем с двигательной системой

Запуск грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) отменен из-за проблем с двигателями малой тяги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX отменяют запуск миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию CRS-25 с помощью ракеты Falcon 9", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

По данным космического ведомства, во время загрузки топлива в баки космического корабля Dragon специалисты обнаружили повышенную концентрацию паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco. Инженеры приняли решение выгрузить топливо, чтобы проинспектировать область и определить причину высокой концентрации химического вещества.

"Как только точный источник и причина высоких показателей будут определены, команда специалистов NASA и SpaceX назначит и объявит новую дату запуска", - подчеркивается в сообщении.

Ранее управление планировало отправить "грузовик" к МКС 10 июня.