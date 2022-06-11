NASA запланировало провести второе стендовое испытание лунной ракеты 18 июня

Новое стендовое испытание американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS) перед планируемой в августе миссии корабля Orion к Луне состоится 18 июня, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее проведение испытания планировалось на 19 июня.

"NASA рассматривает субботу, 18 июня, как дату начала новых статических испытаний ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

"Заправка корабля и ракеты топливом планируется на понедельник, 20 июня", - отмечается в сообщении.