Ученые разработали «революционную» световую терапию для лечения рака

Ученые из Великобритании, Польши и Швеции разработали «революционную» технологию лечения рака, которая уничтожает микроскопические раковые клетки, пишет The Guardian, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, так называемый метод световой терапии может позволить хирургам более эффективно уничтожать метастазы заболевания.

Команда инженеров, физиков, нейрохирургов, биологов и иммунологов из трех стран объединила усилия для разработки новой формы фотоиммунотерапии.

По мнению экспертов, технология может стать пятым по популярности в мире методом лечения рака после хирургии, химиотерапии, радиотерапии и иммунотерапии.