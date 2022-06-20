В мире впервые с конца мая зафиксировали рост заболеваемости ковидом

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 3,4 млн, что на 300 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период. Это, как передает Trend, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость пошла в рост впервые с конца мая.

Однако смертность продолжает снижаться. За семь дней из-за COVID-19 умерли 8,7 тыс. человек, что на 900 человек меньше, чем на прошлой неделе, и является новым минимумом с весны 2020 года.

Несмотря на то, что США уже шестую неделю занимают первое место по заболеваемости ковидом в мире, в последние дни темпы распространения инфекции там несколько снизились, и впервые с начала июня в сутки стали вновь выявлять менее 100 тыс. инфицированных. Всего же за последние семь дней там зарегистрировали около 568 тыс. новых случаев, что примерно на 93 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

В Бразилии вторую неделю заболеваемость держится на отметке примерно 40 тыс. новых случаев в сутки, что соответствует показателям марта. В Мексике по сравнению с прошлой неделей темпы распространения инфекции выросли в полтора раза - сейчас там ковид диагностируют примерно у 9 тыс. жителей в день.

Подъем заболеваемости отмечается в странах Азии и на Ближнем Востоке. Так, в Израиле в сутки уже фиксируют около 10 тыс. инфицированных, что является самым высоким показателем с начала апреля. На этом фоне гендиректор Минздрава допустил начало новой волны распространения ковида в стране.

До февральских максимумов поднялись темпы распространения ковида в Индии, где ежедневно уже регистрируют свыше 12 тыс. заразившихся.

В Японии вторую неделю выявляют 13-14 тыс. новых инфицированных в сутки. В начале месяца их было свыше 20 тыс.

Несколько стабилизировалась и ситуация в КНДР, где в последние дни отмечают менее 30 тыс. людей с признаками лихорадки (не у всех из них при этом диагностируют ковид).

В ряде европейских стран заболеваемость резко пошла вверх. Так, во Франции число новых заразившихся вновь превышает 50 тыс. в сутки, чего не было с конца апреля. В Германии сейчас выявляют свыше 80 тыс. инфицированных в день, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость там выросла почти на четверть. В Италии в последние дни она подскочила сразу вдвое, небольшой рост отмечается в Великобритании, Бельгии, Австрии и др.