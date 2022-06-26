«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать португальца Роналду

«Манчестер Юнайтед» не планирует продавать португальского форварда клуба Криштиану Роналду, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

По данным источника, в настоящий момент «красные дьяволы» не ведут никаких переговоров по продаже 37-летнего нападающего. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет сохранить португальца и надеется, что футболист будет в составе команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что новый владелец «Челси» Тодд Боули встречался с Жорже Мендешом, который представляет интересы Криштиану Роналду, и обсуждал возможность перехода футболиста в лондонский клуб.