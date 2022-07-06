СБ ООН призвал власти Мали привлечь к ответственности виновных в атаке на миротворцев

Совет Безопасности ООН призвал переходные власти Мали привлечь к ответственности виновных в атаке на миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом говорится в его распространенном во вторник заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в нем указывается, члены СБ ООН "категорически осуждают нападение на МИНУСМА". "Члены Совета Безопасности призывают переходные власти Мали как можно скорее провести расследование обстоятельств атаки на миротворцев и привлечь виновных к ответственности, отчитываясь о прогрессе властям страны, из которой прибыли миротворцы", - подчеркивается в заявлении. В СБ ООН отметили, что "в соответствии с международным правом атаки на миротворцев могут считаться военным преступлением".