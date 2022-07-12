Названа разница в мощности между Windows 10 и 11

Windows 11 оказалась незначительно мощнее предыдущей ОС от Microsoft в сравнительных тестах. Об этом сообщает издание HotHardware, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты компании Puget Systems протестировали обе операционные системы, чтобы сравнить их производительность. Инженеры использовали в тестах процессоры AMD и Intel, а также два чипа Threadripper Pro. В результате оказалось, что во многих тестах ОС нового поколения либо сравнилась с Windows 10 по скорости работы, либо незначительно вырвалась вперед.

Так, в бенчмарке Cinebench на оборудовании AMD Windows 10 оказалась незначительно производительнее новой системы. В тестах Unreal Engina операционные системы Microsoft продемонстрировали паритет, кроме случая использования процессора Intel Core i9 12900K - здесь Windows 11 показала более высокую скорость работы. В заключение специалисты обнаружили, что в названных тестах Windows 11 оказалась мощнее Windows 10 на один процент.

Авторы сделали вывод, что скорость работы обоих систем практически идентична. Специалисты Puget Systems отметили, что многие пользователи Windows 11 жалуются на низкую производительность системы, однако тесты показывают, что операционные системы нового и старого поколения в большинстве случаях работают одинаково.