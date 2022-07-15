Члены ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите в Самарканде

Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который, как ожидается, пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Об этом в пятницу на специальном брифинге заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день все страны - члены ШОС уже подтвердили участие лидеров в этом саммите", - сказал он.

"Что касается формата проведения саммита, все восемь сторон надеются на скорейшее возвращение к нашему традиционному формату, который более эффективен", - указал он. "Однако все стороны также понимают, что пандемия - это реальность, вирус непрерывно меняется", - продолжил генсек. "В настоящее время существует много неизвестных переменных. В настоящее время я не могу делать прогнозы, но могу сказать вам, что у всех сторон есть позитивные надежды", - подчеркнул он.

Генсек также отметил, что предстоящий саммит станет важной вехой в развитии организации.