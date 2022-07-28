"Барселона" достигла договоренности с "Севильей" о переходе футболиста Кунде

Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг договоренности с "Севильей" о переходе французского защитника Жюля Кунде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Официально о подписании контракта с футболистом будет объявлено после прохождения медицинского обследования.

Нынешним летом состав "Барселоны" также пополнили полузащитник Франк Кессье и защитник Андреас Кристенсен, перешедшие в клуб на правах свободных агентов, полузащитник Рафинья из английского "Лидса" и форвард Роберт Левандовский из немецкой "Баварии".