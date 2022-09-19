Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Виндзорского замка

БАКУ /Trend/ - Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опущен в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Процедура, транслировавшаяся в понедельник в эфире ведущих британских телеканалов, сопровождалась похоронной песнью в исполнении одинокого королевского волынщика, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

Декан Виндзора епископ Дэвид Коннер, который проводил погребальную службу в часовне, произнес псалом 103 из Псалтыри, после чего герольдмейстер ордена Подвязки (высшего рыцарского ордена Великобритании) Дэвид Вайнс Уайт зачитал все титулы монарха. Панихида по Елизавете II в Виндзоре, на которой присутствовали члены семьи, бывшие и действующие служащие королевского двора, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, британские генерал-губернаторы, а также главы правительств тех государств, где руководителем страны является монарх Соединенного Королевства, завершилась молитвой архиепископа Кентерберийского (духовного главы Церкви Англии) Джастина Уэлби.

Публичные мероприятия по случаю похорон Елизаветы II окончились исполнением гимна Великобритании. После этого король Карл III и члены монаршей семьи покинули часовню и направились в Виндзорский замок. Позже вечером в часовне Святого Георгия состоится частная служба, которая пройдет в закрытом режиме в присутствии лишь представителей правящей династии.

Букингемский дворец не стал разглашать детали предстоящего мероприятия, назвав его "глубоко личным семейным событием". Известно лишь то, что тело королевы в 19:30 (21:30 мск) будет захоронено в мемориальной часовне Георга VI - особой части королевской усыпальницы под церковью. Именно там похоронены отец и мать Елизаветы II Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), ее сестра Маргарет (1930-2002).