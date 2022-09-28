В рамках черноморской зерновой инициативы экспортировано более 5 млн тонн украинского зерна

Из украинских портов во вторник вышли девять судов с более 300 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"СКЦ информирует, что девять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 344 643 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогрузы Maran Excellence (66 тыс. тонн ячменя, 32,6 тыс. тонн пшеницы, 16 тыс. тонн кукурузы) и Chios Sunrise (42,6 тыс. тонн кукурузы и 11 тыс. тонн пшеницы) отправились в Испанию, суда Sara (8 тыс. тонн соевых бобов) и Nimet Torlak (17 325 тонн пшеницы) - в Турцию, пояснили в ООН.

Судно Nazenin доставит во Францию 30 350 тонн рапса, Peace M - в Румынию 24 718 тонн кукурузы, Leader M - в Болгарию 8,8 тыс. тонн гранул из шелухи подсолнуха.

Кроме того, сухогруз Irene Madias перевозит 60 тыс. тонн кукурузы в Республику Корея, судно Nord Vind - 27 250 тонн пшеницы в Тунис.

"По состоянию на 27 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 250 578 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 476 судов - 245 на прибытие в украинские порты и 231 - на выход из них", - отмечается в сообщении.