Десятки человек в Венесуэле погибли из-за ливней и оползней

По меньшей мере 36 человек погибли и 56 пропали без вести в результате ливней в городе Лас-Техериас на севере Венесуэлы, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Из-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениям. RTVE отмечает, что потоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем пути. Пострадали посевы, нарушена подача воды.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в твиттере, что правительство задействовало спасателей, службы гражданской безопасности, группы технического обслуживания и уборки, а также персонал из различных учреждений для "всесторонней заботы о людях". Для людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещения.

В стране объявлен трехдневный траур.