Биологи предложили лечить ожирение печени гормоном роста

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что самцы мышей выживают после заражения кишечной палочкой в три раза чаще, чем самки. Работа опубликована в журнале Science, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты показали, что самцы мышей в три раза чаще выживали после заражения бактериями E. coli, чем самки. У последних развилась гиперлипидемия - состояние, которое также наблюдается у людей с тяжелым сепсисом. Снижение уровня липидов у самцов помогло им выжить при заражении.

Затем исследователи проверили, как самцы и самки реагируют на современную диету с высоким содержанием жиров. У самцов при таком кормлении развилась жировая дистрофия печени и непереносимость глюкозы, что может привести к диабету 2 типа, а у самок - нет. Команда обнаружила белок BCL6, который содержится в больших количествах у самцов и в меньших у самок. Именно он определяет половые различия у мышей, а его отключение снизило выживаемость самцов.

Эта работа может быть важна для людей с жировой болезнью печени, так как на уровень BCL6 можно повлиять гормоном роста. Авторы предполагают, что мужчины и женщины пошли разными путями в поисках компромисса между иммунитетом и метаболизмом печени. Это помогло самцам бороться с бактериальными инфекциями из-за ран, полученных в боях за доминирование, а самкам помогало накапливать подкожный жир, чтобы выжить, когда пищи не хватает.