Tesla впервые с начала года снизила цены на собираемые в Китае электромобили

Американская компания Tesla впервые с начала текущего года снизила цены на собираемые в Китае электромобили Model Y и Model 3. Об этом свидетельствуют обновленные в понедельник данные с официального сайта компании в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена базовой комплектации кроссовера Model Y в китайских салонах снижена с 316,9 тыс. юаней ($44,6 тыс.) до 288,9 тыс. юаней ($40,6 тыс.). Что касается седана Model 3, то теперь розничная цена на него стартует с 265,9 тыс. юаней ($37,4 тыс.). До этого базовая комплектация обходилась покупателям в 279,9 тыс. юаней ($39,4 тыс.). Ранее в течение года Tesla несколько раз поднимала цены на собираемые в Китае электромобили из-за роста стоимости комплектующих.

Соглашение о строительстве завода Tesla в Шанхае было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7 млрд).