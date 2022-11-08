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ЕК начала расследование по заявке Microsoft на покупку Activision Blizzard

В мире Материалы 8 ноября 2022 23:43 (UTC +04:00)
ЕК начала расследование по заявке Microsoft на покупку Activision Blizzard

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Еврокомиссия начала полномасштабное расследование для оценки заявки американской корпорации Microsoft на приобретение разработчика игр Activision Blizzard. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, распространенном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия начала полномасштабное расследование для оценки предполагаемого приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft, согласно положению ЕС о слиянии", - говорится в заявлении.

Как сообщает ЕК, предварительное расследование показывает, что сделка может значительно снизить конкуренцию на рынках распространения консольных и компьютерных видеоигр, включая услуги подписки, а также конкуренцию на рынке операционных систем для персональных компьютеров (ПК).

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