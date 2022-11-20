На саммите COP27 решили создать фонд помощи бедным странам от ущерба климатических явлений

Участники конференции ООН по климату COP27 в субботу на переговорах достигли договоренности о создании фонда для особо уязвимых стран, который будет направлен на компенсацию ущерба, вызванного климатическими изменениями, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На климатических переговорах ООН достигли договоренности о создании фонда, который будет компенсировать ущерб, нанесенный климатом в странах, считающихся особенно уязвимыми, заявили официальные лица", - пишет газета.

Отмечается, что из фонда будут выделять средства на компенсацию убытков и ущерба, возникших, например, при повышении уровня моря, усиленных штормах и других явлений.

По данным WSJ, США будут активнее других предпринимать усилия по предоставлению финансирования развивающимся странам.

Официальные лица предупредили, что сделка о возмещении убытков является частью будущего основного соглашения саммита, по которому все еще ведут переговоры.