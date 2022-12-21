Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк одобрил выделение $610 млн "на удовлетворение неотложных потребностей Украины". Об этом сообщается во вторник на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Группа Всемирного банка сегодня объявила о новом пакете финансирования, который включает проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны", - сказано в сообщении. Пакет, в частности, предполагает предоставление кредита в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития, который будет выдан под гарантии Великобритании.