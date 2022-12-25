В Испании автобус упал в реку, два человека погибли, а еще три человека пропали без вести, сообщает агентство EFE, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде», — указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает пожарная охрана, а также гражданская гвардия Испании — военизированное полицейское подразделение, которое реагирует на ситуации за пределами городов.