На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 25

По меньшей мере 25 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в среду отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 393 тыс. человек в 10 регионах республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 81,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 292 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома. Между тем девять человек получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 366 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 909 домов и уничтожила 287 зданий на сумму 11,7 млн песо ($210 тыс.). Ущерб, нанесенный 32 инфраструктурным объектам, оценивается в 20,8 млн песо ($373,3 тыс.), сельскому хозяйству - в 65,9 млн песо ($1,17 млн).