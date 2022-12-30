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ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле

В мире Материалы 30 декабря 2022 22:06 (UTC +04:00)
ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле

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Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась с просьбой вплоть до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о трехкратном чемпионе мира бразильце Пеле. Об этом говорится в пятницу в сообщении ФИФА всем входящим в нее 211 национальным ассоциациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФИФА призывает всех организаторов соревнований проводить минуту молчания перед каждым футбольным матчем в предстоящие выходные и неделю после них", - цитирует просьбу ФИФА телеканал Sky News.

Английская премьер-лига сообщила в пятницу, что все матчи очередного тура чемпионата, которые пройдут с 30 декабря по 1 января, будут начинаться с минуты аплодисментов в память о "Короле футбола", а все игроки выйдут на поле с черными нарукавными повязками.

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