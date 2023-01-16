Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

В мире Материалы 16 января 2023 00:17 (UTC +04:00)
Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

Читайте Trend в

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью германским СМИ сообщил, что в ближайшее время Украина получит очередные партии тяжелого вооружения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Недавние обязательства, касавшиеся поставок тяжелого вооружения, важны, в ближайшем будущем я ожидаю больше (поставок). Важно, чтобы мы поставляли Украине вооружение, в котором она нуждается", - сказал он.

Ранее на этой неделе стало известно о дебатах в Германии относительно направления в Украину танков Leopard. Ожидается, что решение может быть принято в течение следующей недели. Кроме того, в Лондоне заявили о планах передать Украине танки Challenger 2 и несколько вертолетов Apache.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости