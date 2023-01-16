Компании Венгрии и Турции начали переговоры о расширении поставок газа

Венгерская компания MVM начала коммерческие переговоры с партнерами из Турции о расширении газовых поставок за счет азербайджанского газа, а также сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого в турецкие морские порты. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Они провели заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству.

Подтвердив намерение венгерского правительства добиваться диверсификации источников энергии, Сийярто отметил, что "наиболее реалистичными вариантами для этого являются азербайджанский газ и СПГ, поступающий в турецкие порты". Министр уточнил, что "между компанией MVM и ее турецкими партнерами уже начались коммерческие переговоры об объемах и сроках поставок на венгерский рынок". Он также подчеркнул, что расширение поставок азербайджанского газа в Европу потребует крупных инвестиций в трубопроводную инфраструктуру и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие Евросоюза в реализации подобных проектов.

Сейчас, по словам Сийярто, единственным надежным источником газа для Венгрии является трубопровод "Турецкий поток", работающий в направлении с востока на запад на 100% своей мощности. По его ответвлению через Болгарию и Румынию страна получила в прошлом году 4,8 млрд куб. м российского газа, что обеспечило около половины ее потребностей, сказал глава МИД.

Что касается поставок азербайджанского газа в Европу, то они начались в самом конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии и по 1 млрд куб. м - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и Евросоюзом, поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м в год. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.