Аргентина ожидает участие не менее 15 лидеров государств в саммите стран Латинской Америки

Участие в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), который пройдет в Буэнос-Айресе 24 января, подтвердили 15 президентов и премьер-министров. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь администрации президента Аргентины Габриэла Серрути, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту подтверждены 15 президентов и премьер-министров. Кроме того, страны, чьи президенты не смогут приехать, направят представителей высокого ранга", - сказала она в эфире радиостанции El Destape.

Серрути не уточнила, кто именно подтвердил участие, но сообщила, что на следующий день после саммита, 25 января, президент Аргентины Альберто Фернандес проведет в Буэнос-Айресе встречи с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем и премьер-министром Гаити Ариэлем Анри. "Будут двусторонние встречи с другими президентами, которые в данные момент согласовывают свою программу", - добавила она.

Ранее газета Clarin со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро уведомила правительство Аргентины о планах лидера Боливарианской Республики посетить саммит CELAC. Свое участие подтвердил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.