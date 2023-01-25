Ракета компании Rocket Lab стартовала на орбиту с геолокационными спутниками

Ракета Electron стартовала на орбиту с тремя американскими спутниками HawkEye, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Спутники двойного назначения предназначены для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли.

Запуск был осуществлен с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, во вторник в 18:00 по времени Восточного побережья США. Примерно через час аппараты будут выведены на орбиту высотой примерно 550 км.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.