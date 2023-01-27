Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2

Правительство Канады передаст Украине четыре находящихся на балансе канадского Минобороны танка Leopard 2. Об этом сообщила журналистам министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели", - сказала она.

Ананд добавила, что Оттава также предоставит канадских инструкторов для обучения украинских военных использованию этой техники.

Напомним, что ранее глава оборонного ведомства Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей общей стоимостью свыше 90 млн долларов.