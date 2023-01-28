Генсек ООН решительно осудил теракт в Восточном Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме и обратил внимание на то, что нападение совершено в Международный день памяти жертв Холокоста. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает террористическую атаку со стороны палестинского нападавшего около синагоги в [Восточном] Иерусалиме, в результате которой погибли семь человек, еще несколько были ранены, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим".

"Особенно отвратительно, что нападение произошло у религиозного объекта и в тот самый день, когда мы чтим Международный день памяти жертв Холокоста. Терроризму никогда не может быть оправдания", - сказал Гутерриш.

Генсек выразил глубокую обеспокоенность нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированных палестинских территориях и призвал всех проявлять сдержанность.