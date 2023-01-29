Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Встреча прошла в воскресенье в Мельбурне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под четвертым номером. Циципас имел третий номер посева. Теннисисты провели между собой 13-й матч, на счету Джоковича теперь 11 побед, у Циципаса - 2. Джокович, занимающий сейчас пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), возглавит его, сместив испанца Карлоса Алькараса.

Джокович выиграл Australian Open в 10-й раз, что является рекордом турнира, ранее серб становился победителем соревнований в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Джокович стал победителем турнира Большого шлема в 22-й раз и сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. На счету серба также две победы на Roland Garros, три - на US Open и семь выигранных турниров Уимблдона.

Сербский теннисист выиграл 93-й турнир под эгидой ATP, обойдя Надаля, на счету которого 92 победы. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер (103 победы), завершивший карьеру в сентябре 2022 года.