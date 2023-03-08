Грузовой корабль Cargo Dragon запустят к МКС 15 марта

Запуск американского грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) намечен на 15 марта, следует из данных, опубликованных на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По информации управления, корабль будет запущен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди во вторник, в 20:30 по времени Восточного побережья США.

"Грузовик" доставит на станцию материалы для проведения научных исследований, припасы и оборудование для экипажа.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.