Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил премию "Оскар"

Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022) удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Ранее мультфильм, режиссером которого выступил оскароносный Гильермо дель Торо, был также удостоен премии "Золотой глобус".