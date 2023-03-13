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Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил премию "Оскар"

В мире Материалы 13 марта 2023 04:43 (UTC +04:00)
Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил премию "Оскар"

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Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022) удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Ранее мультфильм, режиссером которого выступил оскароносный Гильермо дель Торо, был также удостоен премии "Золотой глобус".

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