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Министры финансов и главы Центробанков стран G7 встретятся 12 апреля в Вашингтоне

В мире Материалы 11 апреля 2023 05:11 (UTC +04:00)
Министры финансов и главы Центробанков стран G7 встретятся 12 апреля в Вашингтоне

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Министры финансов и главы Центробанков стран G7 проведут встречу в Вашингтоне 12 апреля. Об этом во вторник журналистам сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я буду председательствовать на встрече глав финансовых ведомств и Центробанков G7, которая пройдет 12 числа", - отметил он. Судзуки пояснил, что переговоры министров и глав ЦБ стран Группы семи пройдут в рамках встречи глав финансовых ведомств и глав Центробанков G20, которая пройдет под председательством Индии в Вашингтоне 12-13 апреля.

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