Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Встречу "каспийской пятерки" планируется провести в этом году в России - Лавров

В мире Материалы 11 апреля 2023 15:56 (UTC +04:00)
Встречу "каспийской пятерки" планируется провести в этом году в России - Лавров

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Встречу "каспийской пятерки" планируется провести в этом году в России.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Регулярные встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" будут способствовать углублению сотрудничества в регионе, и мы намечаем такую встречу в текущем году в Российской Федерации", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что на каспийском направлении ключевой задачей является скорейшее претворение в жизнь договоренностей и инициатив, которые были сформулированы по итогам VI Каспийского саммита и II Каспийского экономического форума.

Каспийский саммит - общее название встреч глав пяти прикаспийских государств (России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана - так называемой "каспийской пятёрки"), которые проходят с 2002 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости