Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета

В мире Материалы 16 апреля 2023 09:51 (UTC +04:00)
В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета

Читайте Trend в

Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа японского военного вертолета, на борту которого находились высокопоставленные военные и который разбился 6 апреля в районе южного острова Мияко (префектура Окинава). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поисковая группа также обнаружила остов разбившегося вертолета.

При крушении на борту находились 10 человек, включая 2 пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, которая базируется в префектуре Кумамото.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости