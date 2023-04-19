Тунис поддержал возвращение Сирии в ЛАГ

Тунис выступает за возвращение Сирии в ряды Лиги арабских государств (ЛАГ) в качестве полноценного члена организации. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом во вторник по итогам переговоров глав МИД двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тунис подтверждает свою позицию по поддержке возвращения Сирии в качестве члена в ряды ЛАГ", - цитирует документ тунисская радиостанция Mosaique FM. Тунис также подчеркивает, что "безопасность и стабильность в Сирии способствуют миру во всем регионе".