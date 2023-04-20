Байден обсудил с Макроном визит французского лидера в Китай

Глава администрации США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в четверг по телефону поездку французского лидера в Китай и выразили готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, главы государств говорили о "недавней поездке президента Макрона в КНР и прилагаемых усилиях по поддержке процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе".

Они также отметили "важность поддержания мира и стабильности" в Тайваньском проливе. Как следует из заявления, "президенты также подчеркнули твердую поддержку Украины".

Ранее Макрон посетил Китай с государственным визитом. Вместе с ним в КНР приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Одной из важных тем во время консультаций китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.