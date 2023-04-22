Microsoft продолжит инвестировать в Японию на фоне развития технологий ИИ

Корпорация Microsoft намерена продолжить инвестировать в рынок Японии на фоне развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая чат-бот ChatGPT. Об этом в субботу в интервью японскому телеканалу NHK заявил президент корпорации Брэд Смит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Технологии искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT, помогут мелким и средним предприятиям решать проблемы, связанные с нехваткой кадров, - подчеркнул президент Microsoft. - В связи с этим мы намерены продолжить инвестировать в рынок Японии, дата-центры которой получат увеличенный потенциал мощностей для внедрения передовых технологий".