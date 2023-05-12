Число жертв наводнений в ДР Конго возросло до 438

Число погибших в результате наводнений в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 438. Об этом в четверг сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число пропавших без вести остается неизвестным.

Проливные дожди вызвали наводнения и многочисленные оползни. Сильнее других пострадали населенные пункты Бушушу и Ньямукуби. Решением главы государства Феликса Чисекеди в регион направили правительственную комиссию, чтобы координировать усилия по оказанию помощи пострадавшим.

Конголезский новостной портал Actualite сообщил об объявлении общенационального траура по жертвам наводнений.