Названа стоимость наследства бывшего премьер-министра Италии Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, умерший в понедельник, оставил значительное наследство, что делает его одним из самых богатых людей страны, передает Trend.

Согласно информации, его наследство составляет почти €5 млрд и будет разделено между его 5 детьми и 16 внуками.

Основная часть наследства состоит из семейного холдинга Fininvest, стоимость которого оценивается в €4,89 млрд. В состав холдинга входят 50% телекомпании Mediaset, 53% издательства Mondadori и банк Mediolanum.

Каждому из пяти детей принадлежит доля в 7,65% (двое старших детей от первого брака - Марина и Пьер Сильвио - играют ключевые роли в управлении компаниями), в то время как Сильвио Берлускони сохранял для себя 61,3% доли.