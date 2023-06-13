Компания SpaceX успешно доставила на орбиту 72 мини-спутника

БАКУ /Trend/ - Компания SpaceX сообщила о успешном выводе на орбиту 72 мини-спутников в рамках миссии Transporter-8 с использованием ракеты Falcon 9, передает Trend.

В компании отметили, что вывод спутников подтвержден.

Запуск произошел с космической базы Ванденберг в Калифорнии, на стартовом комплексе SLC-4E, принадлежащем американским космическим силам, в понедельник в 14:35 по Тихоокеанскому времени США. Эта миссия направлена на выведение на орбиту 72 мини-спутников для выполнения задач государственных и коммерческих организаций.