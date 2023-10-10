ЕС не будет приостанавливать выплаты Палестине - Боррель

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз не будет приостанавливать выплаты, выделяемые Палестине.

Как сообщает Trend, об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте в «Х».

Жозеп Боррель отметил, что "прекращение выплат ЕС стало бы наказанием для всего палестинского народа, это нанесло бы ущерб интересам ЕС в регионе и только подбодрило террористов".

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.