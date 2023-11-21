В ВОЗ сообщили об эвакуации младенцев из сектора Газа в Египет

БАКУ /Trend/ - 12 недоношенных детей, эвакуированных из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа 19 ноября, доставили в Каир.

Как передает Trend, об этом в соцсети "Х" написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, еще 16 младенцев размещены в больницу в городе "Аль-Ариш".

"28 из 31 недоношенного ребенка, эвакуированного вчера из больницы «Аль-Шифа», были благополучно доставлены в Аль-Ариш для лечения в Египте. Из них 12 новорожденных были отправлены в Каир самолетом", - сказал он.

Глава ВОЗ сообщил, что после оценочной миссии ВОЗ в больнице «Аш-Шифа» медицинское учреждение больше не может работать и всех пациентов следует немедленно эвакуировать.