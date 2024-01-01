Северная Корея обсудила отказ от переговоров с Южной Кореей

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи обсудил планы по упразднению правительственных агентств, отвечающих за отношения с Южной Кореей.

Об этом сообщает ТАСС, передает Trend.

Сообщалось, что на пленуме ЦК ТПК генеральный секретарь организации Ким Чен Ын поставил задачу упразднить и упорядочить государственные и партийные органы, осуществляющие совместную работу с Южной Кореей и своих врагов, радикально изменив основные принципы и направления усилий.

Он отметил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Республика Корея являются враждебными государствами.