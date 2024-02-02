Apple стала самым дорогим брендом в мире в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Бренд компании Apple признан самым дорогим в мире по версии ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500. Фирма обогнала конкурентов из корпораций Microsoft, Google и Amazon, сообщила международная консалтинговая организация Brand Finance, передает Trend.

По ее данным, стоимость бренда Apple увеличилась в 2023 году на 74%, достигнув отметки в $517 млрд. Корпорация Microsoft заняла вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила $340 млрд (рост на 78%). На третьем месте расположилась компания Google, стоимость бренда которой оценивается в $333 млрд (данных о приросте не приводится). Анализ российских брендов компания в этом году не публиковала.

Brand Finance – ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах. Согласно методологии Brand Finance, «сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, включающей оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.