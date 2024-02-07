Экс-президент Чили погиб при крушении вертолета

БАКУ /Trend/ - Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета на юге страны, передает Trend.

Вертолет потерпел крушение в регионе Лос-Риос. На борту находились четыре человека, и по предварительным данным только Пиньера погиб.

Вертолет, который принадлежал бывшему главе государства, упал в озеро. По информации издания, Пиньера не удалось расстегнуть ремень безопасности, и вертолет затонул на глубину 40 метров.

Пиньера занимал пост президента дважды: с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.