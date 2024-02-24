Смартфоны в школах Италии попали под запрет

БАКУ /Trend/ - В Италии прислушались к призыву ЮНЕСКО и решили ввести полный запрет на использование гаджетов детьми, передает Trend.

Министр образования Италии Джузеппе Вальдитара заявил, что в соответствии с новыми правилами использование смартфонов и планшетов в детсадах и школах страны будет полностью запрещено. Принятое властями решение ужесточит уже существующие в стране ограничения, которые не всегда соблюдались.

Вальдитара объяснил, что гаджеты негативно влияют на концентрацию, успеваемость и учебный процесс в целом, а также часто создают конфликтные ситуации между детьми и учителями.

"Защищать преподавательский состав означает защищать принцип делегирования и полномочий, который является основой не только школьной, но и демократической системы", - подчеркнул министр.

Ужесточение мер в отношении использования гаджетов последовало за призывом ЮНЕСКО запретить использование смартфонов в школах по всему миру на том основании, что они отвлекают учащихся и отрицательно влияют на результаты обучения.