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В Венгрии избрали нового президента

В мире Материалы 26 февраля 2024 21:36 (UTC +04:00)
В Венгрии избрали нового президента

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда, передает Trend.

Он сменит на посту главы государства Каталин Новак.

Избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии, открытие которой транслировалось на сайте парламента. Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов, - занимающих в парламенте 135 мест из 199. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.

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