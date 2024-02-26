В Венгрии избрали нового президента

БАКУ /Trend/ - Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда, передает Trend.

Он сменит на посту главы государства Каталин Новак.

Избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии, открытие которой транслировалось на сайте парламента. Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов, - занимающих в парламенте 135 мест из 199. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.