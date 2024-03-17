Обнародованы данные по погибшим в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило отметку в 31,6 тыс., еще более 73,6 тыс. человек пострадали.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора.

"Число погибших в Газе с октября прошлого года увеличилось до 31 645, еще не менее 73 676 человек получили ранения", - заявили в ведомстве.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.