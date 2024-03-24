Определился победитель Гран-при Австралии Формулы-1

БАКУ /Trend/ - Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Австралии.

Как сообщает Trend, гонка прошла на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне.

Второе место занял его партнер по команде Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из "Макларена".

Действующий чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен сошел с дистанции на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска. Также гонку не смогли завершить пилоты "Мерседеса" британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Следующий этап Формулы 1 пройдет в Японии с 5 по 7 апреля.