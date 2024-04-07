По меньшей мере 70 кг каннабиса обнаружили дома у мэра французского города

БАКУ /Trend/ - В доме мэра французского города Аваллон в центральной части страны обнаружили по меньшей мере 70 килограммов каннабиса. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии, передает Trend.

"По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено в воскресенье, 7 апреля, у мэра-социалиста Аваллона в департаменте Йонна Джамилы Абсауи", - говорится в сообщении телеканала.

Правоохранительные органы уже установили, что брат мэра торговал запрещенными веществами.

На этой неделе власти Франции начали масштабные операции по борьбе с наркоторговлей в Тулузе, Страсбурге и Нанте, а также в шести других городах. Более 1,7 тысяч человек были задержаны.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении "беспрецедентной" операции по борьбе с наркоторговлей в Марселе.